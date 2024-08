Zapata impegna tutta la difesa rossonera e segna di testa, Masina manca il pallone e Okafor segna: le pagelle di Milan-Torino

MILINKOVIC-SAVIC 6: c’è anche la firma del portiere serbo in questa partita. Nel primo tempo è bravo a ipnotizzare Leao, quando il portoghese si presenta a tu per tu con lui, negandogli il gol che sarebbe stato dell’1-1. Poi non può nulla sulle due reti finale.

VOJVODA 6: sempre attento il numero 27 granata, è autore di una buona prestazione difensiva. Ordinato e pulito negli interventi, non sbaglia nulla.

COCO 6,5: puntuale in mezzo e nelle chiusura, come quando ferma Morata in area con un perfetto intervento in scivolata. Maresca vede un fallo che non c’è e assegna il rigore ma poi il Var lo corregge e dà ragione al difensore granata.

MASINA 5,5: provvidenziale dopo sette minuti quando respinge sulla linea il colpo di testa di Thiaw. Nel finale manca invece l’intervento sul pallone e consente a Okafor di calciarlo verso la porta granata per il 2-2.

BELLANOVA 7: non segna ma sull’1-0 ci mette comunque lo zampino con quel colpo di testa ribattuto dal palo che manda in difficoltà Thiaw. Riesce spesso a innescare la propria velocità e arrivare sul fondo ma è anche molto attento in fase difensiva. (st 43′ DEMBELÉ: sv)

RICCI 6: soprattuto nel primo tempo combina bene con Bellanova sulla corsia di destra e aiuta anche molto la squadra in fase difensiva. Il giallo che prende a fine primo tempo forse lo condiziona un po’ e nella ripresa appare in calo.

LINETTY 6: buon primo temo del centrocampista polacco che è bravo in fase di interdizione ma anche nel smistare i palloni. Cala un po’ nella ripresa.

ILIC 6,5: sempre lucido quando ha la palla tra i piedi come dimostra l’azione del 2-0 che costruisce con Lazaro. Nel primo tempo costringe anche Maignan a una non semplice parata con un bel tiro dal limite con il destro. (st 26′ TAMEZE 5,5: non riesce a dare sostanza al centrocampo granata)

LAZARO 6,5: a inizio secondo tempo rischia di combinarla grossa quando sbaglia un retropassaggio e innesca Pulisic ma si fa perdonare con l’assist per il 2-0 di Zapata che arriva dopo una bella azione orchestrata con Ilic. (st 43′ SAZONOV 5: entra a freddo e si vede. Morata ne approfitta e segna)

SANABRIA 6: in crescita rispetto alla partita contro il Cosenza. E’ autore di alcune buone combinazioni con Zapata ma non riesce mai a essere pericoloso. La sua prestazione è comunque sufficiente. Esce non al meglio. (st 15′ ADAMS 6: entra bene in partita e da una sua giocata ha inizio l’azione del momentaneo 0-2).

ZAPATA 7: gioca un’altra gran partita che corona con il colpo di testa vincente per il 2-0. Ma aveva dato via anche all’azione del primo gol granata e, nel primo tempo, aveva chiamato Maignan alla grande parata con un colpo di testa. (st 26′ KARAMOH 5: spreca il contropiede del possibile 3-0 sbagliando l’appoggio finale ad Adams).

ALL. VANOLI 6: il suo esordio in Serie A poteva essere da sogno. Fino all’89’ il suo Torino era in vantaggio per 2-0, poi nel finale butta via una vittoria che avrebbe anche meritato per come ha giocato per lunghi tratti.