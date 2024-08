L’esterno del Torino, Raoul Bellanova, ha commentato il pareggio di San Siro: “Gara di sacrificio fisico”

Uno dei protagonisti del match, Raoul Bellanova, ha analizzato la sfida di San Siro terminata 2-2. “Partita dal grande sacrificio fisico – così a Sky -, quando vieni a giocare a San Siro è sempre difficile, loro hanno giocatori di qualità e abbiamo visto cosa è successo nel finale”. Sulla rete del vantaggio granata: “Sul gol purtroppo hanno dato l’autogol, me lo prendo a metà. Sono contento per aver aiutato la squadra ma c’è molto dispiacere per non aver portato a casa la vittoria”.

“San Siro, che emozione”

Su quelle che sono le richieste di Vanoli: “Il mister ci chiede di partire subito alti. Il sistema è lo stesso dell’anno scorso, sappiamo che nel 3-5-2 gli esterni sono fondamentali”. Bellanova è cresciuto in rossonero ma è stata importante l’impronta data dall’Inter: “Tifo Inter ma il Milan dovrò sempre ringraziarlo perché senza il Milan che mi ha accolto da bambino non sarei dove sono adesso. Giocare a San Siro è poi sempre una bella emozione”.