Calciomercato Torino / Borna Sosa è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. Il croato classe 1998 arriva dall’Ajax

Adesso è ufficiale: Borna Sosa è un nuovo giocatore del Torino. Classe 1998, il croato arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni dall’Ajax. La trattativa per il terzino sinistro è decollata dopo che la società granata ha deciso di abbondare la pista Robin Gosens, dato tentennamento del tedesco ad accettare il trasferimento in granata. Sosa era però seguito da diverso tempo da Vagnati, che lo scorso gennaio si era recato di persona ad Amsterdam per vederlo e parlare con i dirigenti dell’Ajax. Ora l’affare è stato finalmente chiuso e Paolo Vanoli ha il rinforzo che voleva per la fascia sinistra.

Il comunicato del Torino

“Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Amsterdamsche Football Club Ajax, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Borna Sosa. Sosa è nato a Zagabria, in Croazia, il 21 gennaio 1998. E’ cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Dinamo Zagabria, formazione con cui ha esordito nel calcio professionistico a 17 anni: per lui quattro stagioni con 41 presenze, compresa una gara di Champions League, e la conquista di tre titoli di Croazia e due Coppe di Croazia. Nel 2018 si è trasferito in Germania, allo Stoccarda: qui in cinque stagioni ha disputato 115 partite, segnato 5 reti e servito 35 assist. Lo scorso anno è stato acquistato dall’Ajax, formazione con la quale ha preso parte anche all’Europa League e alla Conference League mettendo a referto 25 partite. Sosa vanta anche 21 presenze e un gol con la nazionale della Croazia, con cui ha conquistato il terzo posto alla Coppa del Mondo 2022, il secondo alla Nations League del 2023 e ha preso parte agli Europei che si sono disputati in Germania nel mese di giugno. Tutto il Torino Football Club accoglie Borna Sosa con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!“.