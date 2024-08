Calciomercato Torino / Radonjic continua ad allenarsi in Serbia e ha in testa solo la Stella Rossa, nonostante le altre offerte

Finalmente è arrivato il momento di scendere in campo. Per un paio di ore via calcolatrici, conti e niente più calciomercato, per dedicarsi al calcio giocato. Il Torino affronterà il Milan questa sera quando ancora si trova in una fase di costruzione, una sorta di cantiere aperto. È arrivato Borna Sosa per tappare un buco sulla fascia presente da tanto tempo, è vero, ma serve ancora altro per migliorare il livello della rosa. E come noto a tutti, è difficile fare mercato in entrata se prima non si riesce a piazzare gli esuberi. E tra gli esuberi, in particolare, risalta il nome di Nemanja Radonjic. Il calciatore serbo è sempre in uscita e con la testa in direzione Stella Rossa, ma la sua situazione attuale resta un mistero.

Il punto su Radonjic

“Radonjic non si è presentato. Penso che sia forte, ma io lavoro con quello che ho e non ho tempo da perdere”: parole chiare da parte di Vanoli, che fanno intendere come l’allenatore avrebbe voluto dare una chance al fantasista, ma lui stesso si è rifiutato. Ancora una volta, un episodio di comportamento fuori dalla norma, come di decine ce ne sono state negli anni con Juric. Perché il problema di Radonjic è solamente questo, e lo sa anche il nuovo mister: le qualità tecniche per fare qualcosa di buono ci sono, ma non c’è stata la possibilità. Ecco che allora l’ex Marsiglia è rimasto in patria ad allenarsi, in attesa di una chiamata dalla sua Stella Rossa. Ormai da tempo vanno avanti i contatti tra il giocatore e il suo ex club, ma fin qui i serbi non si sono mai fatti sentire con Vagnati, motivo per cui non c’è una vera e propria trattativa. L’ex numero 10, inoltre, ha rifiutato diverse sistemazioni di cui alcune italiane, bloccando il mercato in entrata granata. La sensazione è che la situazione possa risolversi solo negli ultimi giorni di mercato, ma una cosa è certa: il rapporto tra il Toro e Radonjic è ormai ai minimi termini, se non pari a 0.