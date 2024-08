Manca sempre meno a Milan-Torino, prima giornata di campionato: per Saul Coco si tratta del primo vero esame

Subito un test importante per il Torino alla prima in campionato. La Serie A 2024/2025 è alle porte e la prima partita per i granata sarà Milan-Torino. Si gioca sabato 17 agosto alle ore 20:45 a San Siro. Fonseca contro Vanoli: nuovi percorsi a confronto nella prima giornata. Tra i giocatori che scenderanno in campo, spicca il duello tra Saul Coco e Alvaro Morata. Una sfida tutta spagnola quella tra il difensore del Torino e l’attaccante del Milan. Per Coco nello specifico, si tratta del primo vero esame, contro un avversario di livello. Entrambi faranno del proprio meglio per prevalere l’uno sull’altro. Si prospetta un bel duello. Uno raccoglie l’eredità di Buongiorno, mentre l’altro di Giroud. I due si conoscono bene avendo già giocato contro nella scorsa stagione, con le maglie di Las Palmas e Atletico Madrid.

Coco fa ben sperare

Saul Coco è arrivato al Toro come sostituto di Buongiorno. Dei 35 milioni incassati dalla vendita, ne sono stati spesi 7,5 per prenderlo dal Las Palmas. Vanoli non ha mai avuto dubbi e lo ha sempre schierato titolare in tutte le amichevoli. Ha dimostrato potenza fisica e capacità di impostare da dietro. Il nuovo numero 23 granata fa ben sperare. Anche contro il Cosenza, in Coppa Italia, ha fatto una buona prova. Adesso però c’è il Milan e c’è Morata da affrontare. Il gioco si fa duro. Ma il classe 1999 è venuto al Toro proprio per questo, per alzare il livello.

Morata è una certezza

Morata ha appena vinto Euro 2024 con la Spagna da capitano. Per questo motivo, non è arrivato da molti giorni in rossonero. Ma la sua qualità non si può mettere in discussione. Pagato 13 milioni dal Milan, ha scelto il numero 7. 31 anni, conosce molto bene il campionato italiano. Coco farà di tutto per fermarlo e non farlo segnare alla prima a San Siro. Morata deve ancora entrare nei meccanismi del nuovo Milan di Fonseca, ma è lui il titolare in attacco.