Il croato deve risolvere questioni burocratiche e non ci sarà nella gara d’esordio contro i rossoneri di Fonseca

Si apre finalmente il campionato del Torino. Dopo la vittoria nell’esordio in Coppa Italia contro il Cosenza, che è valsa il passaggio ai sedicesimi di finale, i granata si preparano ora a entrare in scena in Serie A, in una sfida tutt’altro che semplice. La prima di Vanoli coincide infatti in una visita allo stadio Meazza di San Siro, dove ad attendere Zapata e compagni ci sarà il Milan di Paulo Fonseca. Uno degli inizi peggiori possibili per l’allenatore ex Venezia, che per l’importante gara d’apertura non potrà contare sul nuovo arrivato Borna Sosa.

Problemi burocratici

Per moltissimo tempo alla ricerca di un esterno mancino che potesse permettere di alzare l’asticella, alla fine i granata sono passati dall’aspettare un sì di Gosens a fiondarsi su Borna Sosa. Un’occasione di mercato non indifferente considerata la sua posizione di fuori rosa all’Ajax, che ha portato Vagnati a fare un’offerta agli olandesi. Un prestito con diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni con l’esattezza, accettato non senza troppi ripensamenti dai lancieri. Questo ha permesso sì al croato di dirigersi in Italia, ma di farlo leggermente in ritardo. E anche per questo motivo, ma soprattutto per ragioni di stampo burocratico, la nuova freccia di Vanoli non potrà essere disponibile per la prima a San Siro. Sosa è infatti in attesa del transfer internazionale, e prima di ciò non potrà né essere ufficializzato né tantomeno giocare per il club. La prima partita dunque salta, ma ripensando alla situazione mercato di una settimana fa forse è meglio questo di quanto ci si potesse immaginare. I granata sono stati bravi a chiudere il colpo Sosa in pochi giorni e al giusto prezzo, anticipando la concorrenza di importanti club esteri.