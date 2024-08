Milan-Torino darà il via al campionato dei granata: ecco chi sono gli ex delle due squadre, da Donnarumma a Bellanova

Il giorno è finalmente arrivato. Oggi, dopo poco meno di tre mesi, il Torino torna in campo per una sfida di Serie A. La prima giornata di campionato coincide con l’esordio di Paolo Vanoli, che certamente poteva richiedere maggiore fortuna dal computer che ha effettuato il sorteggio. I granata apriranno infatti le danze allo stadio San Siro contro il nuovo Milan di Paulo Fonseca, in una cornice tutt’altro che semplice e in un ambiente infuocato. Sarà una sfida importante per tutti, ma in particolare per alcuni giocatori che in passato hanno vestito la maglia delle squadre che affronteranno oggi.

Gli ex Milan ora al Torino

Sono 4 i giocatori granata ad aver indossato in rossonero in passato, e due di questi sono new entry. In primis si tratta di Antonio Donnarumma, fratello di Gianluigi, che ai tempi per rinnovare il proprio contratto con il Milan chiese di far firmare come terzo portiere anche il fratello maggiore. Per lui 3 presenze in prima squadra, mentre erano state 39 molti anni prima in Primavera. Sempre in porta, è Paleari l’altro nuovo giocatore ad aver giocato con i rossoneri nel passato. L’estremo difensore ex Benevento ha infatti iniziato la propria carriera proprio nelle giovanili del Milan, ma non ha mai esordito in Under19 prima di passare al Pontisola nel 2011. Chi ha giocato nella “Cantera” rossonera è anche Raoul Bellanova, cresciuto negli ambienti milanisti per diversi anni prima di trasferirsi in Francia al Bordeaux. Infine, da segnalare una piccola parentesi anche di Pietro Pellegri, che con Pioli ha vinto lo Scudetto ma senza lasciare il segno, come dimostrato dalle sole 6 presenze.

Gli ex Toro ora al Milan

Dando uno sguardo ai giocatori attualmente al Milan che hanno vestito la maglia granata in passato, la lista si riduce al solo Tommaso Pobega. Il centrocampista ha giocato sotto la Mole nel primo anno di Juric, quando si è messo in mostra con 4 gol e 3 assist in 33 presenze. Da lì è stato accostato più volte al Toro, senza mai tornare.