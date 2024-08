La probabile formazione del Milan di Paulo Fonseca che oggi affronterà alle 20.45 il Torino di Paolo Vanoli

Dopo il soddisfacente appuntamento di Coppa Italia con il Cosenza, il Torino ora è chiamato ad affrontare per il primo turno di campionato un Milan profondamente variato rispetto alla scorsa stagione. A partire dalla panchina: non ci sarà più Stefano Pioli a condurre i rossoneri, ma Paulo Fonseca, rientrato in Italia dopo la parentesi al Lille. La rosa dei prossimi avversari dei granata non presenta sensazionali modifiche. Ai cruciali Maignan, Theo, Pulisic e Leao si sono aggiunti Alvaro Morata, sostituto di Olivier Giroud, Strahinja Pavlovic per la difesa e gli ultimi due colpi Emerson Royal e Youssouf Fofana, i quali non saranno della partita. Oltre a loro, fuori per infortunio, Jimenez (ancora in fase di valutazione), Florenzi e Sportiello.

Il 4-2-3-1 di Fonseca

Per la prima ufficiale di fronte al suo nuovo pubblico, Paulo Fonseca schiererà il suo Milan con il classico 4-2-3-1, anche se interpretato differentemente rispetto all’era Pioli. Di sicuro per i rossoneri c’è la presenza del guardiano Mike Maignan, coperto dalla linea a quattro composta da Calabria e Theo Hernandez sugli esterni e al centro la coppia inedita Tomori-Pavlovic. A centrocampo mediana a due con Loftus-Cheek e Reijnders, davanti il tridente Chukwueze, Pulisic, Leao dietro l’unica punta Alvaro Morata, tornato in Italia dopo l’esperienza in patria all’Altetico Madrid.

La probabile formazione del Milan

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. A disp. Torriani, Terracciano, Gabbia, Thiaw, Adli, Zeroli, Musah, Pobega, Saelemaekers, Okafor, Liberali, Jovic. All. Fonseca

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Jimenez, Florenzi, Sportiello