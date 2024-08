La probabile formazione del Torino di Vanoli per la sfida contro il Milan, in programma domani alle ore 20.45

Dopo essersi assicurato il passaggio ai sedicesimi di Coppa Italia contro l’Empoli, il Torino è chiamato all’esordio in campionato. Il test è già di quelli probanti: di fronte alla squadra di Vanoli si posizioneranno sul terreno di gioco di San Siro i padroni di casa del Milan, reduci da un precampionato impreziosito dai successi su Manchester City, Real Madrid e Barcellona. Si alza il livello dunque per i granata, incapaci di vincere al Meazza tinto di rossonero in Serie A da quasi trent’anni. Più precisamente dal 24 marzo ’85, 0-1 gol di Schachner. Altri tempi, altro Toro, che per tentare di invertire la maledizione deve fare a meno degli indisponibili Schuurs, Gineitis, Vlasic, Savva e Pellegri.

Vanoli va per la continuità

In vista del debutto in Serie A da capo allenatore, Paolo Vanoli dovrebbe confermare quasi tutta la formazione vista in Coppa Italia con il Cosenza: l’unica novità dovrebbe essere Adams al posto di Sanabria in attacco. Lo scozzese era entrato bene contro la formazione calabrese e aveva fornito anche l’assist per il gol del definitivo 2-0, il paraguaiano invece non aveva convito. Probabile una nuova staffetta tra i due ma a giocare dal primo minuto questa volta dovrebbe essere lo scozzese. Confermata la linea difensiva a tre composta da Vojvoda, Coco e Masina a difesa di Milinkovic-Savic. A centrocampo Ricci, Linetty e Ilic, con al loro fianco, sulle fasce, Bellanova a destra e Lazaro a sinistra (in attesa che Borna Sosa sia a disposizione). Davanti, come detto confermato capitan Zapata mentre al suo fianco potrebbe appunto toccare ad Adams.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione del Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Linetty, Ricci, Ilic, Lazaro; Adams, Zapata. A disp. Paleari, Donnarumma, Sazonov, Dellavalle, Dembelé, Bayeye, Tameze, Ilkhan, Horvath, Karamoh, Sanabria. All. Vanoli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Schuurs, Gineitis, Vlasic, Savva, Pellegri