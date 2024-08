L’allenatore del Milan, Paulo Fonseca, presenta in conferenza stampa la partita di domani contro il Torino

Alla vigilia di Milan-Torino, il tecnico rossonero Paulo Fonseca presenta la partita in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Iniziamo con sentimenti positivi, con grande ambizione e la nostra identità. Penso fosse difficile da immaginare in 5 settimane avere sensazioni più positive di quelle che ho in questo momento. I giocatori hanno appreso le nostre idee. Sono molto soddisfatto e ho buone sensazioni per questa partita”.

Fonseca, le prime sensazioni

“Penso sia presto per dire se sia il gruppo più forte che io abbia allenato. E’ un gruppo con ambizione. Noi siamo qui vincere e lottare per lo scudetto. Ogni giorno in cui lavoro con i ragazzi ho più fiducia in questo”. Questo Milan è sicuramente diverso rispetto a quello di Pioli: “Non mi piace fare paragoni col passato. Penso che le persone che lavorano nel calcio e capiscono di tattica vedano che è diverso il modo di attaccare e di difendere. Non sto dicendo sia meglio, ma diverso”.

Fonseca è soddisfatto di queste prime settimane di lavoro: “Ho già detto che sono sorpreso per la forma dei giocatori e come sono stati aperti. Hanno lavorato e hanno cercato di fare quello che gli stiamo chiedendo. Hanno imparato in modo più veloce di quanto mi aspettassi. In questo momento la squadra sta meglio di quanto credessi”.

Per Fonseca il Milan rappresenta un ritorno in Serie A dopo la precedente esperienza alla Roma: “Non mi piace molto il fado (il destino). Credo molto nelle energie positive, il fado è malinconico. Penso che arrivo ad un club come il Milan al momento giusto della mia carriera. L’esperienza qui in Italia a Roma mi ha aiutato tanto. Se c’è un momento per allenare il Milan è adesso”.

Fonseca sulla lotta scudetto

L’allenatore dei rossoneri è convinto che la sua squadra possa entrare nella lotta scudetto: “Inter? Grande squadra, ha vinto lo scudetto. Anche Napoli, Atalanta e Juventus possono lottare per lo scudetto. Noi possiamo giocarcela con una squadra come l’Inter, una squadra che ha gli stessi giocatori e allenatore. Crediamo di poter entrare in questa lotta”.

La gara col Torino

Queste le considerazioni del tecnico portoghese in vista dell’appuntamento di domani: “La prima partita è sempre difficile. Il Torino è una squadra bravissima. L’allenatore lo conosco bene. Ha una linea difensiva da 5 giocatori, ha anche qualità con la palla. Abbiamo preparato bene la partita, vogliamo vincere. I giocatori sono motivati. Sappiamo che sarà una partita diversa da quelle avute in questo periodo: City, Real e Barcellona non giocano come il Torino, il gioco non sarà così “aperto”. Ci aspettiamo una squadra più difensiva che aspetta il contropiede, anche per caratteristiche loro. Una partita totalmente diversa”.



Per l’esordio di domani ci si aspetta un San Siro caloroso: “Domani penso che avremo lo stadio praticamente pieno, sarà emozionante. A volte non sono solo i risultati. Dobbiamo giocare con ambizione per vincere, ma anche per rendere orgogliosi i tifosi e fargli venire voglia di venire allo stadio per vederci. È troppo importante averli sempre al nostro fianco, ma dobbiamo essere anche noi a portarceli. Dobbiamo giocare e vincere per renderli orgogliosi e soddisfatti per il modo di giocare”.

La formazione anti-Toro

“Ho già provato, ho già pensato ma non so se giocheranno domani. Chukwueze sta bene, Morata è appena arrivato, Pulisic sta facendo un altro ruolo e mi piace molto. Leao anche sta bene. È una possibilità, così come giocare con altri giocatori. Jovic ha fatto un bel precampionato, Loftus anche può giocare come trequartista. Domani giocherà chi sta meglio in questo momento sotto tutti i punti di vista”.

Fonseca ha parlato delle condizioni di Pavlovic e Reijnders: “Pavlovic e Reijnders non stanno nella miglior condizione fisica per cominciare la partita domani, sarà difficile vederli titolari. Hanno la possibilità di entrare in partita in corso ma dall’inizio è difficile”.

Mercato

Fonseca ha poi commentato le ultime vicende di mercato dei rossoneri: “Fofana? Io non voglio parlare prima aspetto gli esami medici. Sono soddisfatto per l’arrivo del giocatore. Loftus? Ha caratteristiche per fare il mediano e il trequartista”. Per Fonseca non c’è più bisogno di attingere dal mercato: “Con l’arrivo di Fofana per me il mercato è chiuso. Dobbiamo fare uscire giocatori perché ne abbiamo tanti ed è difficile lavorare con tanti giocatori”.

Fonseca e la sua idea di allenatore

“Io penso che c’è un momento per tutto. Noi allenatori dobbiamo capire questi momenti. Non abbiamo bisogno di dire niente ai giocatori. Il difficile per un allenatore è far giocare i giocatori di qualità come squadra. Dire cosa fare per giocare come squadra. Oggi le squadre che vincono sono le squadre con giocatori di qualità ma che sono più squadra, che lavorano tutti insieme, che sono tutti insieme in tutti i momenti. Mi piacerebbe vedere sempre in campo qui al Milan. Abbiamo sempre bisogno di fare capire ai giocatori che insieme siamo più forti”.