La conferenza stampa di Paolo Vanoli, allenatore del Torino, prima della sfida di domani contro il Milan a San Siro

Domani alle ore 20:45 inizia la Serie A per il Torino di Paolo Vanoli. A Milano, a San Siro, c’è Milan-Torino. Il nuovo allenatore del Toro, ha presentato la partita in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

Inizia una nuova avventura, come definirebbe il suo Toro? Un parere su Borna Sosa?

“Siamo felici su Borna Sosa. Era un profilo che stavamo cercando. Adesso aspettiamo le visite. Sicuramente può aumentare la qualità di questa squadra. Questa squadra è al punto che mi aspettavo. Ci saranno alti e bassi e il processo di crescita è fatto di alti e bassi. Non mi spavento e lo so. Ci vuole pazienza. Sono contento dell’impegno dei ragazzi”.

Ha studiato qualcosa per il Milan? La difesa è rinnovata…

“Per me sono tutte partite importanti. Affrontiamo una squadra che è fatta per lottare per lo scudetto. Ai ragazzi chiedo la prestazione, di giocare con coraggio”.

Come ha visto Sanabria?

“Sanabria si deve abituare alla concorrenza. Questa è la normalità.”

Ci sono dei progressi nell’attacco?

“Tutto dipende dalla prestazione. Dobbiamo diventare squadra ed essere più efficaci. Ma dopo 3 anni di lavoro non si può cambiare tutto in 30 giorni. Anche l’altro giorno Ricci ha avuto 3 palle gol. Con il parco attaccanti che ho posso cambiare. Quando si lavora per principi, si può cambiare in corso d’opera. Le partite sono fatte anche di strategie”.

Radonjic e Seck sono fuori dal progetto? I giovani?

“La storia importante del Torino non deve mettere pressione ai giocatori. La differenza tra Primavera e Prima Squadra è tanta. Poi sta a me decidere. Ma anche Buongiorno ha fatto esperienze in mezzo. Seck non fa parte del progetto. Radonjic non si è presentato. Penso che sia forte, ma io lavoro con quello che ho e non ho tempo da perdere”.

Come ti immagini il tuo esordio?

“C’è una prima per tutti. Me la sono guadagnata perché ho fatto tanta gavetta. Ho ancora la pelle d’oca di quando ho firmato con il Torino. Non mi pongo limiti. A Venezia da ultimi in classifica ho abbassato la testa e ho lavorato. Io sogno. Ma non basta sognare, serve lavorare”.

Vlasic-Ricci-Ilic può essere una soluzione?

“La fase di non possesso si fa in 10. Si parte dalle punte. Quella offensiva parte dai difensori. Questo è calcio e questa è squadra. Ognuno è importante. Ognuno ha le sue caratteristiche”.

Quanto è completo questo Torino?

“Questa squadra non è completa, lo hanno già detto tutti. Ma preferisco avere pazienza e prendere i giocatori mirati. Oggi il mercato si è allungato, la Premier League ha il vantaggio su tutti. Per me esistono 20/22 giocatori, se vuoi alzare la qualità. Ci stiamo lavorando. Io non metto pressioni al mio Torino. Io cerco il valore e il sacrificio. Dobbiamo capire che ci sono tanti momenti da gestire in una partita, con grande umiltà”.

Come sta Schuurs?

“Schuurs ha fatto questo piccolo intervento. Tutto bene, ora ha altri controlli. Ma l’ho visto bene, è una cosa meno seria del previsto. Vlasic ha iniziato a correre sul campo. Con lui non possiamo più sbagliare, possiamo aspettare. Gineitis invece è il più vicino al rientro”.

Obiettivo minimo?

“Io mi do degli obiettivi a breve termine. Ora pensiamo a essere squadra. Devono essere pochi obiettivi ma raggiungibili. Ora servono identità di gioco e spirito di squadra”.

Zapata come si presenta al debutto?

“Con Duvan abbiamo fatto un altro tipo di lavoro fisico. Questo ha dato i suoi frutti. Ora serve il ritmo partita”.

Tra Adams e Sanabria è un testa a testa?

“Sono entrambi attaccanti e devono fare il bene della squadra. Adams è importante, sa cosa vuol dire giocare a calcio. Ma anche Sanabria è importante come Karamoh, Duvan e Pellegri. Io devo stimolarli tutti”.

Il mercato non è ancora chiuso…

“Ormai ci siamo abituati. Si potrebbe chiudere un po’ prima. Ma fa parte del gioco. Non dobbiamo farci influenzare”.

Ha avuto un assaggio dell’ambiente Toro…

“Il mio obiettivo è questo, dobbiamo unire e riaccendere questo spirito. I tifosi vogliono questo e io pretendo questo. I veri valori del Torino in campo non devono mai mancare”.