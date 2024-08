Due partite ufficiali e due gol per il colombiano, che è stato anche il bomber del precampionato del Torino

Gol al Cosenza alla prima in Coppa Italia e gol al Milan al debutto in campionato: un impatto così sulla nuova stagione Duvan Zapata non lo aveva da qualche anno. Segno che il calcio di Paolo Vanoli si integra bene con le caratteristiche del centravanti colombiano che anche nel precampionato, nonostante una condizione fisica comprensibilmente non ancora ottimale, aveva mostrato un buon feeling con il gol risultato il capocannoniere del Torino con i suoi due gol in quattro partite. Certo il peso delle reti contro Cosenza e Milan è ben diverso.

Vanoli ha esaltato Pohjanpalo, può fare lo stesso con Zapata

Vanoli nei due anni trascorsi sulla panchina del Venezia ha saputo far crescere ed esaltare le caratteristiche di un attaccante come Joel Pohjanpalo, basti pensare che negli ultimi due campionato di B il finlandese, ha realizzato rispettivamente 19 e 22 gol. Il tecnico granata sa come far esprimere al meglio il proprio centravanti, sa come aiutarlo a trovare la rete: lo si sta vedendo anche con Zapata che ha ora la possibilità di tornare a essere incisivo come negli d’oro all’Atalanta.

Zapata può far meglio dell’anno scorso

Certo siamo ancora all’inizio della stagione e la strada è lungo, ma le prestazioni offerte fino a questo momento dal neo capitano granata sono decisamente incoraggianti. Zapata, tra l’altro, era riuscito ad arrivare in doppia cifra anche nella scorsa stagione, nonostante le difficoltà che la squadra di Ivan Juric aveva mostrato in fase di costruzione del gioco (erano stati 13 i suoi gol, 12 con il Torino e 1 con l’Atalanta): ora può davvero pensare di riuscire a segnare ancora di più rispetto a quanto fatto un anno fa.