Nella prima giornata di Serie A, Saul Coco contro il Milan ha stupito tutti. Una grande prova la sua, elogiato anche da Vanoli

In pochi si sarebbero aspettati una prestazione del genere del Toro a San Siro. Contro il Milan, alla prima di campionato. E invece i granata non solo sono stati compatti, ma hanno anche espresso un bel gioco. Peccato poi per il finale, dove i cambi hanno fatto la differenza. Uno dei migliori in campo è stato Saul Coco, difensore centrale. Il numero 23 del Toro ha fatto una gran partita, stupendo tutti. Ha giocato da veterano, al centro della difesa a 3 granata. Non era scontato giocare una partita così in uno stadio così. Ora lo spagnolo può migliorarsi e confermarsi ancora.

La sua partita

Ovviamente, ha giocato tutti i 90 minuti. Nell’attacco rossonero, doveva partire titolare Morata, ma poi ha giocato Jovic. Nessun problema per Coco che lo ha tenuto a bada. Poi però, al 14′ della ripresa, è entrato Morata. Anche con lui, Coco non ha avuto problemi. Al 20′, lo ha fermato con una scivolata che Maresca ha visto e ha assegnato il rigore. Ma poi, richiamato al Var da Doveri, si è ricreduto. Intervento perfetto di Coco, che ha preso il pallone senza fare fallo. Sui 2 gol subiti, non ha colpe. Sul primo Sazonov si è fatto anticipare, mentre sul secondo Masina non è riuscito ad allontanare il pallone.

Le parole di Vanoli

Vanoli, appena arrivato dal Las Palmas, lo ha messo titolare al centro della difesa in tutte le partite. Già si era capito che ci sapeva fare, pure contro il Cosenza in Coppa Italia. Bravo a difendere ma bravo anche palla al piede. Dopo la partita di ieri, Vanoli ha detto: “Saul ha dimostrato di essere un grandissimo giocatore ed è stato bravissimo il club a prenderlo. Ma penso che anche i braccetti abbiamo fatto una grande partita”. Classe 1999, è arrivato a Torino senza paura come erede di Buongiorno. Per adesso, non gli si può dire proprio nulla. Un inizio di stagione perfetto il suo.