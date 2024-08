Valentino Lazaro non ha paura della concorrenza e lo ha dimostrato: che partita la sua contro il Milan di Fonseca

Ottimi segnali del Toro ieri sera contro il Milan di Fonseca. Un esordio quasi perfetto di Paolo Vanoli in Serie A con il suo Torino. Un vero peccato non aver preso i 3 punti, sfumati solo nel finale di gara. Valentino Lazaro è stato un grande protagonista nella prima di Serie A. Ha fornito l’assist per il 2-0 di Zapata, portando a termine un’azione sublime con Ilic. Pazienza e intelligenza, con un colpo di tacco delizioso. Ma oltre all’assist, ha fatto una grande prestazione. Anche se non è mancino, ha giocato benissimo sulla fascia sinistra. Rispetto alla prima amichevole contro la Virtus Verona, ha già fatto enormi passi avanti, anche in fase di copertura. Ma soprattutto ha spinto molto, cosa che nell’ultimo anno con Juric aveva fatto molto poco.

Un messaggio chiaro a Borna Sosa

E quando è arrivata una prestazione così convincente? Proprio nel giorno in cui il Torino ha annunciato Borna Sosa. Lazaro poteva essere un po’ scosso, ma invece ha mandato un messaggio forte e chiaro: al momento il titolare è lui. Se a destra ci sono Bellanova e Dembele, a sinistra prima di ieri c’era solo lui. Ma l’austriaco non ha paura della concorrenza. Da troppo tempo al Toro mancava un esterno di piede mancino e adesso è arrivato. I due si giocano il posto.

Vanoli ha la scelta

In quella zona di campo, adesso Vanoli può scegliere. Dopo Milan-Torino, il nuovo allenatore del Toro ha detto: “Abbiamo preso Borna Sosa che oggi si è allenato per la prima volta, abbiamo aggiunto un po’ più di qualità sui quinti che è il reparto di cui avevamo bisogno”. E su Lazaro e Sosa farà lo stesso ragionamento fatto su Sanabria e Adams: “Sanabria si deve abituare alla concorrenza. Questa è la normalità.” Solo così i giocatori crescono e hanno voglia di emergere. Come si è visto contro il Milan, servono cambi all’altezza. Serve la squadra al completo.