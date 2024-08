Le statistiche e i numeri di Milan-Torino. Vanoli ha ragione e il Toro ha giocato senza paura a viso aperto, con coraggio

Nella prima giornata di Serie A 2024/2025, il Torino ha dovuto affrontare il Milan di Fonseca a San Siro. L’impresa è stata sfiorata. Ma Vanoli ha colto molti punti positivi dalla prestazione dei suoi ragazzi. L’avventura è appena iniziata. Le statistiche e i numeri della partita danno ragione al nuovo allenatore del Toro: i granata hanno giocato a viso aperto, con coraggio e senza paura. Torino che in generale ha fornito una grande prestazione e lo confermano i numeri. Possesso palla in leggero favore dei rossoneri: 56% contro il 44% granata. 493 passaggi del Milan e 411 del Torino. Già solo questo fa capire quanto il Toro abbia tenuto testa al Diavolo.

Gli altri numeri

Toro che non ha pensato solo a difendersi, ma ha anche attaccato bene. 7 tiri totali, 3 dei quali in porta. Milan che invece è andato al tiro 26 volte, ma solo 6 volte in porta. Torino molto più preciso. Precisione dei passaggi: 91% Milan, 87% Toro. 10 falli del Milan e 7 falli del Toro. Equilibrio nelle statistiche, ma i granata fino al minuto numero 89 erano in vantaggio di due reti. Poi ci sono anche i contrasti: il Milan ne ha vinti 6 e persi 30, mentre il Toro ne ha vinti 3 e persi 43. Rossoneri che hanno recuperato 45 palle, contro le 31 del Toro. Granata che ne hanno perse 7, mentre il Milan 5.

Vanoli soddisfatto

Queste le parole di Vanoli a fine partita, che si può ritenere soddisfatto: “Quando vieni a Milano e fai una prestazione del genere e non riesci a portare a casa i tre punti un po’ di delusione c’è. Ma ai ragazzi ho detto di guardare il bicchiere mezzo pieno. I cambi sono stati costretti, dobbiamo essere più fluidi e continui ma anche i ragazzi non possono dimenticare il lavoro di tre anni e nelle difficoltà si vanno un po’ a rifugiare in quel lavoro. Ma stasera hanno messo un bel tassello per il futuro”. Anche i numeri e le statistiche, in una partita così, fanno ben sperare.