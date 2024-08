Un ingresso in campo negativo per Sazonov contro il Milan: anche per questo Vagnati è alla ricerca di due difensori centrali

Come inizio non c’è male, o forse poteva andare meglio? Viste le premesse della vigilia, il pareggio di San Siro contro il Milan sarebbe stato da accogliere come un super risultato. In realtà però, considerata la prestazione, bisognava aspettarsi una vittoria. Il Toro è stato in vantaggio di due reti fino al minuto 89, quando nel giro di poco tempo i rossoneri hanno segnato due gol che hanno determinato il pareggio finale. Sono stati decisivi dei cali fisici e di concentrazione, dettati in particolare dalle sostituzioni andate in scena nel secondo tempo. Al di là di Adams i giocatori entrati in campo non hanno dato una spinta in più, anzi per certi versi si sono dimostrati protagonisti in negativo. Ed è questo per esempio il caso di Sazonov.

Sazonov continua a non convincere

Entrato all’88’ al posto di uno stremato Lazaro, il georgiano si è posizionato al centro della difesa. Già un minuto dopo dall’ingresso in campo è risultato decisivo per il Milan, perdendosi Morata in occasione del gol che ha dimezzato lo svantaggio per i rossoneri. Poco dopo, inoltre, è risultato partecipe di un concorso di colpa con Masina per la rete di Okafor, avendo lasciato totalmente solo al centro dell’area di rigore lo svizzero, che ha potuto mandare tranquillamente in porta il pallone del 2-2. Il georgiano ha dunque iniziato la stagione così come aveva terminato la scorsa: non convincendo affatto.

Il mercato passa anche da lui

È per questo che si può dire che le strategie del mercato in entrata passano anche da lui. Non per quanto riguarda una possibile cessione, che a meno di clamorose sorprese non dovrebbe arrivare, ma perché la sua condizione non ottimale, che si accompagna ai tempi di recupero allungati, potrebbero spingere Vagnati a prendere un altro centrale oltre a quello mancino (Van den Bosch, probabilmente). La parola finale spetterà a Vanoli, che ha meno di due settimane per valutare il difensore georgiano.