La lista di Dalic per le sfide contro Portogallo e Polonia: presente Borna Sosa, mentre Vlasic è fuori a causa dell’infortunio

Neanche il tempo di dare il via il campionato, che si inizia a pensare alle nazionali. A inizio settembre, al termine della 3ª giornata di Serie A, ci sarà la prima sosta che permetterà alle selezioni europee di dare il via alla loro campagna in Nations League. E in particolare, il CT della Croazia ha già diramato la lista dei convocati che prenderanno parte agli impegni contro Portogallo e Polonia. All’interno della lista è presente Borna Sosa, alla prima chiamata da giocatore del Torino, mentre spicca l’assenza di Vlasic. Il trequartista è ancora ai box per l’infortunio rimediato proprio durante l’Europeo, e non essendo in condizione partita il Commissario Tecnico ha preferito non chiamarlo neanche nella lista delle riserve per questo giro di convocazioni.

I convocati della Croazia

Portieri: Livakovic, Kotarski, Labrovic;

Difensori: Gvardiol, Caleta-Car, Sosa, Stanisic, Sutalo, Pongracic, Erlic;

Centrocampisti: Modric, Kovacic, Pasalic, Majer, Ivanusec, Sucic, Jakic, Baturina, Sucic;

Attaccanti: Perisic, Kramaric, Petkovic, Budimir, Matanovic.