Il tecnico si prepara al debutto in Serie A. Buone notizie da un mercato ancora tutt’altro che chiuso: mancano rinforzi in difesa

In un San Siro vestito a festa, con la camicia hawaiana come dress code, ecco il vernissage di una nuova stagione, da cui il Torino spera di uscire portando con sé sensazioni positive in vista di un intero campionato. Buone nuove intanto, nella giornata di vigilia, arrivano a pochi chilometri dal Meazza. Borna Sosa è atterrato a Malpensa sorridente, mostrando all’obiettivo la sciarpa ufficiale del club. Addosso una polo verde che sa di speranza, con il popolo granata che auspica si tratti finalmente dell’uomo giusto per l’out mancino. D’ora in poi Lazaro non sarà più ostaggio di anni di straordinari su una fascia sinistra sua ma solo per necessità. “Adesso aspettiamo le visite”, ha detto Vanoli. Stesso mantra adottato verbalmente, tra l’altro, dal collega rossonero Fonseca di fronte all’imminente acquisto di Fofana. Eccessi di scaramanzia a parte, il Toro può ora passare al livello successivo della sua travagliata sessione di calciomercato.

Vanoli, la prima a mercato in corso

Come l’anno scorso, il test in casa del Milan arriva a mercato in corso. Di certo non il miglior contesto per un allenatore per preparare impegni probanti, esattamente come quello di domani sera. “Fa parte del gioco” – ha detto in merito Vanoli. “Il nostro mondo funziona così, dunque dovremo essere bravi, soprattutto io, a gestire ogni situazione”. Sia un bene, sia un male: difficile da stabilire. Con una squadra ancora incompleta, è positivo (ad oggi) avere ancora possibilità di attingere dal mercato anche se, come ha sottolineato il tecnico, è sicuramente difficile “la Premier League ha il vantaggio su tutti”. E ne sa qualcosa il Torino che è arrivato al sì di Borna Sosa, come strascico di altri no detti ( o taciuti) in precedenza. Identikit che potrebbe rifarsi a Welington, il quale ha scelto per il suo futuro il Southampton.

La pazienza del tecnico

Che strano invece che Ché Adams abbia optato per il percorso inverso rispetto al brasiliano, nel mezzo del cammin di una sessione estiva granata ancora tutt’altro che chiusa. Quale è ora la diritta via? Mancano ancora due difensori, poco ma sicuro, anche se il reparto arretrato è stato fin dalle origini di questa estate di trattative quello più soggetto a stravolgimenti. Prima gli addii di Rodriguez e Djidji, poi quello di Buongiorno. La risposta? Il solo arrivo di Coco, con Masina promosso a titolare e Vojvoda a braccetto. Risposta di comodo, per temporeggiare, non quella convincente. “Ma preferisco avere pazienza e prendere i giocatori mirati”, ha affermato il mister, quasi ad assumersi le responsabilità di un mercato in slow motion, come a sconfessare un modus operandi che in realtà resiste da anni. Ma qualcuno per caso ha parlato di alibi? Il mercato, in vista di domani, per Vanoli non è tra questi: “Io cerco valore e sacrificio. Dobbiamo capire che ci sono momenti da gestire in una partita, con grande umiltà”.