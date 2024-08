Calciomercato Torino / L’esterno croato è atterrato a Malpensa da pochi minuti. In giornata le visite mediche e la firma

L’avventura in granata di Borna Sosa sta per iniziare ufficialmente. L’esterno sinistro croato è atterrato intorno alle ore 9:00 a Malpensa. In giornata svolgerà le visite mediche e infine metterà la firma sul contratto con il Toro. Si tratta di un prestito con diritto di riscatto.