Calciomercato Torino / Ore cruciali per il mercato granata, Vagnati cerca l’accordo con l’Anversa per Van De Bosch

La trattativa per Borna Sosa, come vi abbiamo raccontato, è ormai giunta alla conclusione e il terzino croato nelle prossime ore diventare ufficialmente un calciatore del Torino. Ma nelle ultime ore Davide Vagnati ha portato avanti anche altre trattative perché Paolo Vanoli aveva bisogno anche di rinforzi in altri settori, oltre alla fascia sinistra. Urgono innesti in difesa, dopo le partenze dei vari Alessandro Buongiorno, Ricardo Rodriguez, Koffi Djidji e Matteo Lovato: a tal proposito da segnalare un’accelerata nella trattativa per Zeno Van De Bosch, centrale belga classe 2003 di proprietà dell’Anversa.

Van De Bosch: accordo ancora da trovare

Van De Bosch può giocare sia come centrale che come braccetto di destra ed è reduce da un’ottima stagione in Belgio, dove è stato eletto anche come miglior giocatore dell’Anversa. La formula con cui il Torino sta cercando di trovare l’accordo è quella del prestito con diritto di riscatto ma ci sarà ancora da parlare tra le parti. Ma va trovata anche l’intesa con il giocatore: l’agente del centrale ha ascoltato la proposta della società granata ma sta ascoltando anche quelle degli altri club interessati al difensore.

Calciomercato Torino: le altre trattative per la difesa

Vagnati nel frattempo non ha abbandonato le piste per gli altri difensori che sta seguendo, da Jay Idzes del Venezia a Flavius Daniliuc della Salernitana, anche se l’austriaco non è al momento considerato una prima scelta per rinforzare la retroguardia. Il dt del Torino cercherà poi un centrale di piede mancino, è sempre seguito Albian Hajdari del Lugano, nonostante questa pista sia raffreddata rispetto alle scorse settimane: il Torino continua però a seguirlo, così come sta seguendo anche il brasiliano Rodrigo Becao, che non rientra nei piani di José Mourinho al Fenerbache.