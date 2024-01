Tutto su Borna Sosa, terzino dell’Ajax che piace al Torino, che in passato è stato vicino all’approdo in Serie A

Borna Sosa nasce a Zagabria il 21 gennaio 1998 ed è un terzino sinistro di proprietà dell’Ajax. Il croato è un giocatore molto duttile, capace di rivestire anche il ruolo di quinto di centrocampo. Un giocatore che si adatta perfettamente, dunque, al modulo del 3-5-2. Molto abile nei cross, è uno dei giocatori più offensivi tra quelli che occupano il suo ruolo in Eredivisie. Muove i primi passi nel mondo dei professionisti nella Dinamo Zagabria, dove ha esordito nella stagione 2016/17, realizzando 2 assist in 8 partite. Nella stagione successiva trova grande continuità nel campionato maggiore croato, scendendo in campo in 21 gare e collezionando 4 assist. Grazie all’ottimo rendimento Borna Sosa attira l’attenzione dello Stoccarda e si trasferisce in Bundesliga. La sua stagione migliore nel 2020/2021, quando scende in campo in 26 occasioni e riesce a servire ben 10 assist per i suoi compagni di squadra. Numeri che lo rendono a tutti gli effetti uno dei migliori esterni di Germania.

Il passaggio all’Ajax

In estate si trasferisce a titolo definitivo all’Ajax per una cifra di circa 8 milioni di euro. Gioca solo 8 delle 17 gare disputate dal club di Amsterdam, ma si conferma un ottimo interprete del ruolo. In 424′ minuti sul terreno di gioco riesce a sfornare 3 assist. La sua miglior partita il 22 ottobre contro l’Utrecht, in cui ne ha realizzati due. Nonostante le buone prestazioni il tecnico van’t Schip non sembra puntare molto su di lui: Sosa alterna gare da titolare ad altre in cui parte dalla panchina e gioca solo brevi spezzoni di gara.

Nel 2022 l’interesse dell’Inter

Nell’estate del 2022 l’Inter di Simone Inzaghi lo aveva individuato come un possibile sostituto di Robin Gosens, in procinto di lasciare Milano direzione Berlino. La valutazione del calciatore, che allora si aggirava tra i 15 e i 25 milioni, rallentò e bloccò definitivamente la trattativa. Poi il valore del calciatore è calato alla fine lo ha preso l’Ajax.