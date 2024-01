Il mercato delle altre: un grande nome per la Salernitana, il Cagliari punta Defrel e sogna un centrocampista del PSG

La Salernitana è ultima in campionato e vuole cercare di risollevarsi e trovare di nuovo la salvezza, per questo motivo il club è in contatto con lo svincolato Jerome Boateng, il 35 enne ex del Bayern ora deve decidere se accasarsi con i granata per provare a salvarli. La Salernitana ha già contattato il difensore e ora sta aspettando una sua risposta. Sul mercato si muove anche un’altra squadra in lotta per la salvezza: il Cagliari. La squadra di Ranieri infatti è 17esima, 1 punto sopra il Verona in zona retrocessione, e per rinforzarsi sta provando a contattare il PSG per Cher Ndour, centrocampista classe 2004 italiano. Agli isolani piaceva anche il centrocampista atalantino Michel Adopo ma i bergamaschi non hanno aperto al trasferimento. Gli isolani in più sognano anche Defrel del Sassuolo per rinforzare l’attacco, anche se la concorrenza è alta. Intanto il Frosinone prova a rinforzarsi dopo aver perso l’opportunità di acquistare Popovic, chiedendo al Milan Bartesaghi in prestito. Il difensore classe 2005 ha già esordito collezionando 7 presenze tra tutte le competizioni. Intanto il Verona si muove per cercare nuovamente la salvezza ed è vicinissimo a portarsi a casa il 22enne Tavsan che attualmente gioca nel NEC. L’ala destra classe 2001 è ormai a pochi passi dalla Serie A e ha anche saltato l’ultima partita di campionato con la sua squadra. Sempre parlando di squadre in zona retrocessione si può parlare dell’Empoli che sta pensando a portare in squadra un ex giocatore del Toro: lo svincolato Niang.

Il Bologna tratta con il Velez mentre la Fiorentina punta un’attaccante dal Messico

Il Bologna lotta per un posto in Europa questa stagione e per fare ciò la società sta trattando per regalare a Motta dei rinforzi. I rossoblù trattano con il Velez per cercare di strappare loro la punta 19enne Santiago Castro. Sul giovane c’è anche l’interesse della Fiorentina che potrebbe inserirsi nella trattativa in caso i felsinei non riuscissero a chiudere la trattativa. Intanto la Viola sta trattando con il Club America per cercare di portare Brian Rodriguez, ala sinistra, in Serie A. Il 23enne originario dell’Uruguay ha un valore di mercato di 5 milioni di euro ma l’accordo tra i due club si aggirerebbe tra i 6 e i 7 milioni di euro più i bonus. Intanto il Sassuolo ha ufficializzato l’arrivo di Doig vecchio obiettivo dei granata. L’Empoli invece ha ufficializzato il ritorno in Serie A di Alberto Cerri che arriva dal Como in prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro. Intanto un talento cristallino del nostro calcio sta per lasciare la Serie A come molti altri hanno fatto per cercare di trovare più spazio: Simone Pafundi. Il trequartista dell’Udinese non ha mai trovato abbastanza spazio e come molti giovani anche lui andrà all’estero per cercare di crescere. Il giovane andrà al Losanna, in Svizzera, in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Il Genoa intanto spera di riuscire a portare in rosa Zanoli del Napoli.