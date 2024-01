Calciomercato Torino / Lovato non è una priorità: solo se partirà Zima i granata andranno sul difensore

David Zima ha avuto veramente pochissimo spazio in questa stagione in granata, appena 5 apparizioni per lui in campionato e in queste 5 partite il difensore ex dello Slavia Praga ha giocato solamente 86 minuti, se non si conta la partita di Coppa Italia con il Frosinone quando ha anche trovato il gol. Insieme a lui anche Sazonov non ha trovato molto spazio, questo perché Juric si affida sempre ai suoi fedelissimi, i vari Schuurs (prima dell’infortunio), Buongiorno, Djidji, Rodriguez e Tameze. Difficile trovare spazio in una difesa che funziona tanto bene da aver ottenuto ben 10 clean sheet in 20 partite di Serie A. Il difensore della Repubblica Ceca però non è contento e vorrebbe avere più spazio. Il Torino quindi potrebbe essere pronto ad ascoltare delle offerte per il suo attuale numero 6. Il difensore classe 2000 piace molto in Germania dove è richiesto da squadre come l’Amburgo e l’Herta Berlino. I granata sono particolarmente interessati all’offerta dell’Amburgo che vorrebbe il giocatore in prestito. I granata in ogni caso stanno già pensando al sostituto.

Lovato al Toro solo se Zima parte

La dirigenza granata ha individuato in Matteo Lovato, difensore della Salernitana, un profilo molto interessante. Il Toro sarebbe quindi molto interessato ad acquistare il classe 2000 in questa finestra di mercato ma per ora qualsiasi azione di mercato è bloccata. La squadra di Juric infatti per quanto riguarda il reparto difensivo è al completo, nonostante l’infortunio di Schuuurs; infatti con Buongiorno, Djidji, Rodriguez e Tameze che da difensore ha giocato benissimo non c’è nemmeno spazio per Zima e Sazonov, quindi acquistare un ulteriore difensore sarebbe alquanto inutile.

Juric lo conosce bene

Tuttavia Zima ha manifestato il desiderio di giocare di più e il Toro valuta di cederlo in prestito. Quest’operazione in uscita libererebbe un posto per un altro difensore centrale. Il profilo che i granata proverebbero ad acquistare in caso di partenza di Zima è quello di Lovato, attualmente giocatore della Salernitana che ha iniziato l’anno da titolare per poi perdere minutaggio. Il 23enne comunque ha giocato 857 minuti in 11 partite di campionato. La trattativa quindi potrà sbloccarsi solo se Zima verrà ceduto.