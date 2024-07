Calciomercato Torino / L’offerta all’Union Berlino è stata fatta: questo certifica che Gosens è la prima scelta sulla sinistra

Se c’è un giocatore che è mancato al Torino nell’ultima stagione, è senza ombra di dubbio un esterno sinistro. Ma non uno che stia lì e basta, ma uno con il piede mancino. Lazaro e Vojvoda non hanno convinto. Sulla destra c’è Bellanova, a sinistra non c’è nessuno. Con 2 punte che riempiono l’area di rigore, serve un esterno sinistro vero e proprio. La prima scelta del Torino, è Robin Gosens. Adesso è all’Union Berlino, ma il Torino ha fatto un’offerta ufficiale. Adesso i granata vogliono accelerare e fanno sul serio per lui. Nelle prossime ore ci potrebbero essere risvolti importanti. Gosens è un obiettivo serio.

Offerta fatta

La formula richiesta dal Toro è la seguente: prestito con obbligo di riscatto. Quindi è come se i granata volessero prenderlo a titolo definitivo. Però pagandolo dopo. Quest’anno ha giocato in Bundesliga, all’Union Berlino. 30 partite, 6 gol e 4 assist in campionato. Poi 6 partite in Champions League, con 1 gol anche lì. Peccato che la squadra di Berlino, abbia sfiorato la retrocessione. O meglio, i playout per la retrocessione. 33 punti e 15^ posizione in campionato. Dal punto di vista della squadra, le cose potevano andare meglio. Ma lui, dal punto di vista personale, è stato un titolare e ha fatto bene.

Una garanzia

Se dici Gosens, in Italia, a tutti brillano gli occhi. Perché? Perché all’Atalanta, tra gol e assist, sembrava fosse un attaccante, non un esterno. Poi all’Inter è un po’ calato, ma ha comunque conquistato la nazionale tedesca grazie alla Serie A. Era arrivato a valere 35 milioni di euro. Adesso ne vale circa 12. Ma è un giocatore che può dare ancora tanto. Profilo ideale per il Toro di Vanoli. Non è detto che arrivi, ma quanto avrebbe fatto comodo a Juric uno così…