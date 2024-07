Calciomercato Torino / Sassuolo che aspetta di chiudere per Cas Odenthal del Como. Dopodiché libererà Erlic

Il Torino è attivo sul mercato in queste settimane. Vagnati è al lavoro per accontentare il nuovo allenatore Paolo Vanoli. In difesa, dopo le partenze di Buongiorno, Djidji e Rodriguez, è stato preso Saul Coco. Ma non basta, in quanto è un reparto ancora in emergenza. Schuurs non ha ancora recuperato dall’infortunio e questo spinge il Toro a cercare un altro difensore sul mercato. Il nome caldo è quello di Martin Erlic del Sassuolo. Quest’anno il Sassuolo è retrocesso, nonostante Ballardini abbia provato a salvare la situazione dopo l’esonero di Dionisi. Ora in molti cercano squadra, non volendo fare la Serie B. Il difensore croato è uno di questi e i granata sono su di lui. Ma prima il Sassuolo, deve prendere un giocatore per liberarlo. L’intenzione del Sassuolo non è quella di rimanere scoperto. Quindi prima, vuole essere certo di avere il rimpiazzo.

Odenthal libera Erlic

Sassuolo adesso allenato da Fabio Grosso. I neroverdi vogliono prendere Cas Odenthal dal Como. Difensore olandese, classe 2000, può liberare Erlic. Se il Sassuolo chiude nelle prossime ore per l’arrivo di Odenthal, allora Erlic può partire e in quel caso, il Toro è in pole. Si attendono sviluppi. Nell’ultima amichevole, giocata contro il Trento dal Sassuolo, Erlic è partito titolare e ha giocato 70 minuti. Ancora non è arrivata la fumata bianca, ma potrebbe arrivare presto.

L’ultima stagione

Erlic, difensore centrale di piede destro, all’occorrenza può fare il braccetto. Classe 1998, in Serie A ha giocato anche con la maglia dello Spezia. Nell’ultima stagione, in Serie A con il Sassuolo, ha giocato 32 partite e fatto 1 gol. 5 cartellini gialli e 2625 minuti totali. Inoltre, ha partecipato a Euro 2024 con la Croazia, giocando una partita. Sul mercato vale circa 3 milioni di euro. Ora il Toro punta su di lui. L’intenzione è quella di prenderlo, ma non è ancora fatta.