Calciomercato Torino / Dopo la festa in piazza a Pinzolo, il dt ha incontrato il procuratore del terzino: si è parlato del rinnovo

Ieri pomeriggio Davide Vagnati ha raggiunto il ritiro di Pinzolo per partecipare alla presentazione della squadra, assistere quest’oggi all’amichevole contro la Cremonese ma non solo: nella serata di ieri, infatti, al termine della festa in piazza il dt ha incontrato l’agente di Mergim Vojvovda. Il terzino ha il contratto in scadenza al termine della stagione e l’obiettivo della società granata è quello di arrivare a un accorto per il rinnovo per non rischiare di perderlo a parametro zero.

Calciomercato Torino: a gennaio l’ultimo rinnovo di Vojvoda

L’ultimo rinnovo di Vojvoda era avvenuto lo scorso gennaio, quando il Torino aveva attivato l’opzione per il prolungamento per un altro anno alle stesse condizioni economiche: il contratto, infatti, sarebbe dovuto scadere lo scorso 30 giugno ma grazie alla clausola per il rinnovo automatico di un altro anno la società granata ha guadagnato tempo per portare a termine la trattativa per il rinnovo vero e proprio.