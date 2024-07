I tedeschi hanno rifiutato una prima proposta in prestito con diritto di riscatto, ma la trattativa proseguirà

Come noto da giorni il Torino sta cercando di rinforzare la propria fascia sinistra, reparto in cui ha sofferto la mancanza di un esterno sinistro con il piede mancino nell’ultimo campionato di Serie A. Nonostante gli sforzi di Lazaro e Vojvoda nessuno dei due ha convinto pienamente e la differenza di rendimento con il lato opposto del campo si è fatta sentire. Bellanova è stato infatti protagonista di una grande crescita sotto la guida di Juric e nella seconda parte di stagione ha cominciato a essere decisivo anche in zona offensiva. Ora Vagnati sta lavorando duramente per consegnare a Vanoli un giocatore in grado di fare la differenza e il primo nome della lista è quello di Robin Gosens, per cui il direttore tecnico ha presentato una prima offerta all’Union Berlino.

Torino-Gosens, il punto

Il Torino ha già presentato un’offerta ufficiale per lui e sembra intenzionato ad accelerare i negoziati per assicurarsi il giocatore. I tedeschi hanno però rifiutato la proposta che avrebbe previsto un prestito con diritto di riscatto. L’Union Berlino sarebbe disposto a cederlo solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. La trattativa comunque non può dirsi bloccata e Vagnati sta continuando a lavorare per provare a riportare l’ex Inter in Italia. Gosens, con la sua esperienza e abilità nel ruolo di esterno sinistro, è visto come il candidato ideale per completare l’assetto tattico della squadra, soprattutto considerando la presenza di due punte che necessitano di cross precisi e costanti dalla fascia. Ecco perché il direttore tecnico non mollerà la presa e proseguirà i contatti con il club tedesco. Si attendono sviluppi nelle prossime ore per capire se l’Union sarà più flessibile, in attesa della sperata fumata bianca.