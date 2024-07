Calciomercato Serie A / Le notizie di oggi, 28 luglio 2024, di calciomercato in Serie A: Colombo verso l’Empoli

Estate bollente, non solo per il calore ma anche per le trattative di calciomercato. La sessione si è aperta il 1 di luglio e finirà il 30 di agosto. Ogni squadra si muove alla ricerca del colpo giusto. Lorenzo Colombo, attaccante del Milan, ha giocato le ultime 2 stagioni in Serie A tra Lecce e Monza. Adesso il classe 2002, andrà in prestito all’Empoli. Tutto fatto, manca solo l’annuncio ufficiale.

Napoli: Folorunsho rinnova

Michael Folorunsho ha rinnovato con il Napoli fino al 2029. Il centrocampista quest’anno ha giocato in prestito all’Hellas Verona. Ha anche giocato ad Euro 2024 con l’Italia. Inoltre, la squadra di Conte è anche vicina a Brescianini. Di proprietà del Milan, ha giocato al Frosinone quest’anno. Anche l’Atalanta era su di lui.

Milan: stallo per Samardzic

Milan che nelle scorse ore era andato forte su Lazar Samardzic dell’Udinese. Adesso però l’affare è in stallo. All’Udinese infatti non convincono le contropartite tecniche offerte dai rossoneri. Sempre in casa Milan, Pobega è in uscita ma non ci sono offerte.

Atalanta: ancora distanza per O’Riley

Koopmeiners interessa alla Juventus, ma non è in vendita. L’offerta giusta non è ancora arrivata. Intanto, la squadra di Gasperini ha messo gli occhi su O’Riley del Celtic. Ma gli scozzesi non fanno sconti e chiedono 29 milioni di euro.

Lazio: Cataldi in uscita

Lazio che quest’anno sarà allenata da Baroni. Cataldi è in uscita. Il nuovo capitano, dopo la partenza di Immobile, sarà Zaccagni. Cataldi era un possibile candidato ad essere capitano, ma potrebbe appunto lasciare.