Calciomercato Torino / Torino che vuole Robin Gosens. L’obiettivo è regalarlo a Paolo Vanoli il prima possibile

Torino che si sta muovendo sul mercato alla ricerca dei rinforzi giusti per Vanoli. Dalle due amichevoli è emerso che manca qualcosa, soprattutto in difesa. Ma anche sulla sinistra, manca un esterno mancino. Dopo l’addio di Ansaldi, non ne è mai più arrivato uno. Praticamente sono stati sempre adattati Vojvoda oppure Lazaro. Poi è arrivato Masina, ma viene utilizzato come braccetto sinistro. Adesso gli occhi del Torino sono finiti su Robin Gosens dell’Union Berlino. Sarebbe il profilo ideale, in grado anche di garantire gol e assist. L’obiettivo del Torino è quello di regalare a Vanoli un giocatore simile il prima possibile. Poi magari arriverà all’ultimo, ma prima arriva e si aggrega al gruppo (sempre che sia lui ad arrivare) meglio è.

Prima offerta: rifiutata

Questa settimana il Toro, ha presentato un’offerta ufficiale al club tedesco. Purtroppo è stata rifiutata. Ma i granata non mollano in quanto si tratta della prima scelta. Adesso l’intenzione del Toro è quella di accelerare i negoziati, per arrivare ad una conclusione il prima possibile. Intanto Vanoli continua a lavorare con Lazaro, visto che Vojvoda sta facendo il braccetto. Poi ci sono anche Dembele, Njie e Casali che possono ricoprire quel ruolo. Ma serve un mancino vero, un esterno sinistro vero, con il piede sinistro caldo. La richiesta del Toro è prestito con obbligo di riscatto.

Gosens è una garanzia

In Italia, negli scorsi anni, Gosens ha fatto vedere di cosa è capace. Prima all’Atalanta, soprattutto all’Atalanta, e poi all’Inter. Un esterno molto offensivo, quasi un attaccante aggiunto. Quest’anno all’Union Berlino ha fatto bene in Bundesliga. La squadra si è salvata all’ultimo, evitando i playout retrocessione. Ma lui, personalmente, è stato protagonista. 6 gol e 4 assist in 30 partite in campionato. Poi anche un gol in 6 partite in Champions League. Se tornasse in Italia, al Toro, sarebbe un gran colpo.