Calciomercato Torino / Da Erlic e Gosens, passando per Hajdari e la cessione di Ilic: il punto sul mercato granata

Siamo ormai quasi ad agosto, e manca sempre meno all’inizio delle competizioni ufficiali e alla chiusura del mercato. Il Torino ha fin qui messo a segno tre acquisti, ma come dichiarato dal Presidente Cairo bisogna aspettarsi almeno altre tre entrate prima della fine della sessione. Questa settimana, che vede terminare luglio e iniziare agosto, può essere quella giusta per l’annuncio di nuovi innesti: il punto sul mercato.

Gosens, c’è fretta di chiudere

Il nome più caldo in questo momento è quello di Robin Gosens. L’esterno tedesco rappresenta la prima scelta come quinto mancino, e la volontà del Toro e di Vagnati è quella di chiudere già in settimana. I granata hanno fatto una prima offerta all’Union Berlino sulla base di un prestito con obbligo di riscatto condizionato a 7 milioni di euro, rifiutata però dai tedeschi. Adesso i due club continuano a trattare per limare le distanze.

Per Erlic si aspetta il Sassuolo

La situazione legata al ginocchio di Schuurs preoccupa il Toro, che dunque per cautelarsi vuole acquistare altri due difensori centrali. Il primo nella lista del dt Vagnati è in questo momento Martin Erlic, difensore del Sassuolo reduce dall’esperienza a Euro2024 con la Croazia. L’ex Spezia spinge per vestire la maglia granata, ma i neroverdi vogliono prima chiudere per Odenthal del Como. Quando l’affare sarà effettuato, allora Erlic può davvero trasferirsi al Torino.

Hajdari poco più indietro

Il secondo difensore ricercato dal Toro è Hajdari, svizzero del Lugano con un passato nella Juventus Next Gen. La scorsa settimana sembrava che la trattativa fosse in dirittura d’arrivo, ma l’inserimento di altre squadre ha rallentato il tutto. Il ds degli svizzeri ha confermato l’interesse dei granata, ma c’è concorrenza.

Su Ilic non solo lo Zenit

Per quanto riguarda le uscite, l’unica trattativa ben avviata in questo momento è quella che lega Ivan Ilic allo Zenit San Pietroburgo. Il centrocampista serbo è molto seguito dai russi, che non hanno però ancora trovato l’accordo per lui. C’è stato un rallentamento nei dialoghi a causa della mancata cessione di Wendel al Galatasaray, ma i contatti potrebbero riprendere presto. Inoltre, i russi non sono gli unici interessati al calciatore, come dichiarato da Cairo durante il ritiro di Pinzolo.