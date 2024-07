La difesa del Torino è in piena emergenza. La retroguardia non regge e servono rinforzi in vista delle partite ufficiali

Prima il raduno al Filadelfia, poi il ritiro a Pinzolo e adesso ci sarà la tournée in Francia. Il mercato si è aperto il 1 di luglio e si chiuderà il 30 di agosto. Ma la situazione in casa Toro non è cambiata: la difesa è in emergenza. In vista delle prime due partite ufficiali, la situazione preoccupa. In queste due prime amichevoli del Torino di Vanoli, sono stati subiti 3 gol. In generale il reparto non ha convinto, anche con diversi interpreti. Alcuni di questi, adattati o giovani che non hanno ancora esordito. In attesa di rinforzi, Vanoli lavora con quello che ha. Ma si è capito che il suo gioco non è immediato da capire e mettere in pratica. Quindi servono rinforzi subito, prima che sia troppo tardi.

Dall’anno scorso a quest’anno, c’è un abisso

L’anno scorso Juric a Pinzolo lavorava con una difesa così composta: Schuurs, Buongiorno, Rodriguez. Schuurs è ancora fermo e a breve forse si saprà qualcosa. Buongiorno è stato venduto al Napoli e al suo posto è stato preso Saul Coco. Rodriguez invece, così come Djidji e Gemello, ha salutato a 0. Adesso invece Vanoli lavora con Vojvoda, Coco, Masina. Coco è ancora all’inizio, deve adattarsi al calcio italiano. Masina garantisce esperienza, ma senza nulla togliere, non è Rodriguez. Vojvoda invece è adattato ma non sta convincendo. Poi ci sono Sazonov, Dellavalle e Bianay Balcot. Questa è la situazione.

I profili seguiti

Sul mercato, il Toro cerca i profili giusti. I due nomi più caldi sono Erlic del Sassuolo e Hajdari del Lugano. Sassuolo che sta cercando di chiudere per Odenthal dal Como. Una volta andato in porto l’affare, Erlic sarà liberato. Classe 1998, croato, ha anche giocato ad Euro 2024. Hajdari anche è un obiettivo. Il suo agente però, ha detto: “Ci sono delle offerte, ma è contento qui”. Situazione in stallo. Si attendono sviluppi.