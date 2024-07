Antonio Sanabria riprende da dove aveva lasciato. Nelle due amichevoli di Pinzolo, al fianco di Zapata non ha convinto

C’è chi ha convinto di più, poi c’è chi ha convinto di meno. Ma in generale, in pochi hanno convinto. Il Toro nel complesso non è pronto e indietro di condizione. Questo è il bilancio delle prime due amichevoli, una volta terminato il ritiro a Pinzolo. Ora in Francia ce ne saranno due di livello più alto. Uno dei giocatori che ha deluso di più è in assoluto Antonio Sanabria. L’attaccante con il numero 9 sulle spalle, in due partite ha fatto 0 gol. In poche parole, ha ripreso da dove aveva finito la scorsa stagione. Ha convinto poco, in coppia con Zapata che invece ha convinto di più. Al momento non ci sono voci di mercato, ma per incidere al Toro serve di più. Non solo gol e assist, ma serve più presenza in campo in generale.

Due prestazioni opache

Contro la Virtus Verona, il Torino ha vinto 2-1. Sanabria è partito titolare al fianco del capitano Zapata. Primo tempo bruttissimo, contro una squadra di Serie C che conduceva per 1-0. Poi nel secondo tempo, i giovani l’hanno ribaltata. Prestazione sottotono di Sanabria, che però aveva anche colpito un palo. La seconda partita invece, il Torino l’ha persa per 2-1 contro la Cremonese, squadra di Serie B. Si è giocata in 4 tempi da 30 minuti ciascuno. Sanabria, sempre in coppia con Zapata, ha giocato i primi 2. Un fantasma. Serve di più. I meccanismi di gioco sono nuovi, ma serve comunque di più dal partner di Zapata.

Adesso c’è Adams…

Vanoli lo ha sempre preferito, in queste prime due uscite, a Karamoh e Pellegri. Ma adesso attenzione a Ché Adams. Lo scozzese, da poco arrivato al Toro, non ha ancora debuttato in amichevole. Ma si tratta di un giocatore importante, che guadagnerà 2 milioni all’anno. Non è venuto qui per fare la riserva. L’obiettivo è scavalcare tutti e prendersi il posto al fianco di Zapata. Sanabria deve fare attenzione. Già lo scorso anno, Juric gli aveva preferito in alcune occasioni Pellegri oppure Okereke.