L’infortunio di Perr Schuurs preoccupa. Il difensore olandese, che non è ancora disponibile, andrà a Londra per un consulto

Dopo le due amichevoli giocate contro Virtus Verona e Cremonese, è finito il ritiro di Pinzolo. Ritiro che non ha fatto di certo brillare gli occhi, per quanto visto nei due test. Adesso ci sarà la tournée in Francia. Tournée alla quale non prenderà parte Perr Schuurs, difensore olandese del Torino. Il numero 3 del Toro, non si è visto nemmeno a Pinzolo, visto che è rimasto a lavorare a Torino con Vlasic. Nella giornata di lunedì, Schuurs si recherà a Londra, per un consulto medico. La sua situazione, inutile nasconderlo, preoccupa un po’. Vanoli, e in primis il giocatore, sperano di avere risposte positive. Dopo questo consulto, si potrà forse prevedere quando rientrerà in gruppo. Poi prima di tornare in campo, dovrà recuperare la forma perduta.

Un infortunio più lungo del previsto

Schuurs si è rotto il crociato il 21 ottobre 2023, nel corso di Torino-Inter 0-3. Il 27 ottobre, è arrivata poi la terribile notizia: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Per un calciatore, uno degli infortuni più brutti in assoluto. Subito dopo, è stato operato. Dopo 6 mesi dall’intervento, le cose dovrebbero iniziare a tornare come prima, in generale. Ma a distanza di 9 mesi, il ginocchio di Schuurs continua a dare problemi e preoccupa. Seconda operazione? Sarebbe un calvario infinito e nessuno spera di ricevere questa notizia.

Le parole di Vagnati a Pinzolo

Toro che ha preso Saul Coco al posto di Buongiorno, ma con Schuurs fermo ai box, serve altro dal mercato. Il giocatore sta lavorando sodo in palestra, per tornare il prima possibile. Vagnati, in ritiro a Pinzolo, aveva detto: “Per Schuurs stiamo cercando di trovare la soluzione più veloce per far rientrare il ragazzo. In base alle nuove informazioni cliniche valutiamo i tempi di recupero. Non so dire adesso se tornerà tra un mese o quando”. A Londra si deciderà molto sul suo rientro.