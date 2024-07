Aggregatosi da pochi giorni ai nuovi compagni di squadra, Ché Adams potrebbe presto esordire con la maglia del Torino

Il calciomercato del Torino non si ferma. Come annunciato dal presidente Cairo, in questo momento alla squadra mancano almeno due difensori e un esterno mancino. Fin qui sono stati tre i calciatori ufficializzati dal club, tra i quali spicca Ché Adams. L’attaccante scozzese, arrivato a parametro zero dopo l’esperienza con il Southampton, si è aggregato ai nuovi compagni a Pinzolo negli ultimi giorni della scorsa settimana ma non è stato in grado di prendere parte all’amichevole persa contro la Cremonese. C’è dunque tanta attesa per il suo esordio con la maglia granata, che dovrebbe arrivare mercoledì in Francia, contro il Lione.

I tifosi aspettano l’esordio

In un attacco che – a eccezione di Zapata – si è dimostrato molto sterile nella scorsa stagione con Juric, Ché Adams non può che rappresentare un salto di qualità. Il centravanti scozzese arriva in Italia con tanto entusiasmo, dettato dalla reazione dei tifosi granata al suo acquisto. Quale modo migliore di indossare per la prima volta la maglia del Toro allora, se non in un amichevole di lusso contro il Lione. Mercoledì alle ore 17 sarà lui l’attenzionato speciale della sfida che si giocherà in Francia. Difficilmente Adams potrà partire titolare, in quanto si allenerà con il resto del gruppo solamente in occasione della rifinitura.

L’ultima stagione di Adams

L’entusiasmo attorno ad Adams non è ovviamente immotivato. Lo scozzese è reduce da una grande esperienza al Southampton che lo ha visto mettere insieme 17 gol e 6 assist in 46 partite, contribuendo anche al ritorno in Premier League dei Saints dopo un anno di assenza. Numeri assolutamente importanti, per un attaccante che vuole regalare grandi soddisfazioni anche ai tifosi del Toro in questa sua prima esperienza fuori dalla Gran Bretagna.