Alessandro Buongiorno ha parlato dopo la gara amichevole che il Napoli ha disputato contro l’Egnati. Tra i tanti temi affrontati dal difensore anche il rifiuto alla Juventus, che lo aveva cercato prima del suo approdo in Campania: “Tante squadre mi hanno cercato, ho giocato e sono cresciuto nel Torino. Mi sembrava di tradire me stesso. Qui l’affetto della gente si fa sentire, sono stato a Napoli e si poteva toccare con mano la passione della gente per il calcio e la squadra. Sono contento davvero per la scelta fatta”.