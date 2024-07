Il centrocampista non ha iniziato nel migliore dei modi la preparazione alla nuova stagione di Serie A: deve ancora convincere l’allenatore

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Adrien Tameze sotto la guida tecnica del nuovo allenatore Paolo Vanoli. Protagonista nella scorsa stagione tra difesa e mediana, il camerunense è stato ora riportato dal tecnico nel suo ruolo naturale, ma deve ancora dimostrare di poter fare il titolare nel nuovo Toro. Nelle ultime amichevoli che i granata hanno giocato a Pinzolo non ha soddisfatto l’allenatore ed è apparso sottotono.

Tameze non convince a centrocampo

Un tempo contro la Virtus Verona e 90′ minuti contro la Cremonese. Questo è il minutaggio che Paolo Vanoli ha riservato ad Adrien Tameze nel corso delle amichevoli pre-campionato. Il camerunense però non ha entusiasmato sotto il punto di vista delle prestazioni e ha dato l’idea di essere ancora al massimo della forma. Del tutto normale in questo periodo dell’anno, ma è doveroso ricordare che il campionato del Toro avrà inizio fra poco più di due settimane. Anche dal punto di vista tattico Vanoli vorrebbe di più da Tameze, che quest’anno dovrebbe avere vita più facile rispetto a quanto fatto con Ivan Juric. Sotto la gestione tecnica del croato, infatti, l’ex Verona è stato più volte costretto agli straordinari, adattandosi a braccetto di difesa e anche a difensore centrale. Il numero 61 dovrà ora lavorare sodo per entrare in sintonia con le richieste del nuovo allenatore e per avere un ruolo da protagonista nel nuovo Toro: la concorrenza a centrocampo è agguerrita.