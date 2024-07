Per il Torino ha inizio la tournée in Francia: ecco tutte le date delle amichevoli in programma per gli uomini di Vanoli

Dopo l’ultimo test amichevole disputato contro la Cremonese il Torino ha lasciato Pinzolo. Ora per i granata c’è un altro appuntamento in programma per proseguire la preparazione in vista dell’inizio della nuova stagione: i granata partiranno infatti per la Francia, dove sono in programma alcune amichevoli.

Il programma della tournée in Francia

La squadra di Vanoli arriverà in Francia in giornata, a Lione. Qui si terrà subito un allenamento presso lo Stade Pierre-Rajon, che si svolgerà a porte chiuse. Il giorno seguente, il 31 luglio, è in programma un’amichevole contro il Lione, che si disputerà nello stesso stadio. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20:00. Il 2 agosto il Toro si sposterà a Metz, dove svolgerà un allenamento a porte chiuse allo Stade Saint-Symphorien. Il 3 agosto, alle ore 17.00, i granata disputeranno l’ultima amichevole contro il Metz FC, prima di fare ritorno in Italia per la Coppa Italia.