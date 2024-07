Il Torino, oltre alle gare contro Lione e Metz, giocherà un’altra amichevole contro il Bourgoin-Jallieu

La tournée in Francia del Torino si arricchisce di una nuova amichevole. Gli uomini di Vanoli, oltre alle gare contro Lione e Metz, affronteranno il Bourgoin-Jallieu giovedì 1 agosto alle ore 11:00. Si tratta della squadra che ospiterà sul proprio campo le partite dei granata in Francia ed è iscritta al Gruppo I del Championnat National 3, la quinta divisione francese. Nell’ultima stagione gli uomini del nuovo allenatore Morel hanno chiuso al tredicesimo posto il campionato: un risultato che ha portato alla retrocessione. In Coupe de France i transalpini sono invece usciti al terzo turno.