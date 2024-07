Poche ore all’inizio ufficiale della tournée in Francia per il Torino: gli uomini di Vanoli affronteranno il Lione di Pierre Sage

Archiviato il ritiro di Pinzolo il Torino si prepara a scendere in campo in Francia, in una serie di amichevoli che precederanno l’esordio in Coppa Italia contro il Cosenza. La prima gara è in programma per mercoledì 31 luglio, alle ore 20:00, contro il Lione. Gli uomini di Sage hanno conquistato la qualificazione diretta all’Europa League nell’ultima stagione, finendo il campionato al sesto posto, al culmine di una grande rimonta. Lacazette e compagni hanno infatti vissuto una prima metà di campionato da incubo dopo l’insediamento di Fabio Grosso sulla panchina dell’Olympique, poi esonerato. Sarà dunque una sfida in cui i granata dovranno alzare necessariamente il livello dopo la brutta prova contro la Cremonese.

Come arrivano le due squadre

Torino e Lione hanno disputato finora tre amichevoli a testa. I granata hanno centrato due vittorie contro Real Vicenza e Virtus Verona, per poi essere sconfitti nell’ultimo test di Pinzolo contro la Cremonese. 7 gol fatti e 3 subiti per gli uomini di Vanoli, che a Pinzolo non hanno di certo brillato sotto il punto di vista delle prestazioni. Percorso identico per i francesi, vittoriosi contro Chassieu Decines e Tirol e poi sconfitti dai tedeschi Saint Pauli. Migliori però i dati offensivi della squadra di Sage, che ha messo a segno 10 reti e che ne ha subite 3 come il Toro. Quello di mercoledì potrebbe dunque essere un match equilibrato e che i granata dovranno affrontare con la giusta testa.