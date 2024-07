Nikola Vlasic è ancora alle prese con l’infortunio accusato nel corso degli Europei di Germania: ecco quando potrebbe tornare in campo

Sono state settimane complicate le ultime trascorse da Nikola Vlasic. Il trequartista granata era partito per la Germania con l’intenzione di giocarsi le sue carte nella Croazia di Dalic, ma un infortunio lo ha costretto ad abbandonare il ritiro della sua Nazionale e a dire addio a Euro 2024. Per l’ex West Ham un problema muscolare, che lo sta ancora condizionando e che gli impedirà di partecipare alla prossima tournée in Francia del Toro. Vlasic ha comunque passato il mese di luglio ad allenarsi al Filadelfia, con l’obiettivo di recuperare il prima possibile in vista dell’inizio della nuova stagione. Al momento però non è certa la data del suo rientro: ecco le ipotesi.

Quando torna Vlasic?

Che il croato non sarà disponibile contro Lione, Bourgoin-Jallieu e Metz è ormai cosa certa. La speranza è quella di provare a recuperarlo per la gara di Coppa Italia contro il Cosenza, in programma l’11 agosto al Grande Torino. Su quest’ultima ipotesi non filtrerebbe comunque grande ottimismo: per Vanoli il focus è quello di recuperare il trequartista in occasione della prima gara di campionato, che il Toro giocherà a San Siro il 17. Un eventuale impiego di Vlasic in Coppa esporrebbe il giocatore a eventuali e spiacevoli ricadute. Rischiarlo, dunque, non varrebbe la pena. Intanto il croato continuerà il suo percorso di recupero agli ordini dello staff granata.