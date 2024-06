Nikola Vlasic in che ruolo giocherà con Paolo Vanoli? Tutte le soluzioni, dal 3-5-2 al 3-4-2-1 passando per il 3-4-3

Paolo Vanoli è stato da poco ufficializzato come nuovo allenatore del Torino. Dopo 3 anni con Ivan Juric alla guida del Toro, inizia quindi una nuova era. Nikola Vlasic è uno di quei giocatori che quest’anno, soprattutto in termini realizzativi, poteva fare di più. Nonostante una stagione sottotono, è stato convocato dalla Croazia per Euro 2024. In Spagna-Croazia 3-0 non ha giocato, poi però si è fatto male e ha lasciato la Germania. Questo stop potrà pesare in vista della preparazione. Il numero 16 comunque, dovrebbe rimanere al Toro, che per lui in estate ha speso ben 10,6 milioni di euro. Quest’anno in 33 partite ha trovato solo 3 gol e 2 assist. Nella stagione precedente, aveva fatto molto meglio. Ma in che ruolo giocherà con Vanoli? Per lui sarà un inizio in salita, considerato anche l’infortunio.

Attaccante nei 2 moduli

Ancora non si sa con che modulo giocherà il Torino di Vanoli. In caso si giocasse con il 3-4-2-1, lui potrebbe giocare tranquillamente sulla trequarti. Si tratta del ruolo che ha ricoperto di più nei suoi 2 anni con Juric. Può giocare sia sulla destra che sulla sinistra, alle spalle della punta. In caso invece si giocasse con il 3-4-3, potrebbe giocare come esterno d’attacco. Con la Croazia ha ricoperto spesso questo ruolo. Vanoli lo valuterà e lo metterà nella posizione più adeguata, in base al modulo.

Mezz’ala nel centrocampo

Non è da escludere però, che il Torino possa giocare con un classico 3-5-2. In questo caso, Vlasic potrebbe giocare a centrocampo, ricoprendo il ruolo di mezz’ala offensiva. In emergenza, Juric gli aveva fatto ricoprire anche questo ruolo. Può dare sostanza in mezzo al campo, creando pericoli in fase offensiva. Ruolo comunque meno nelle sue corde, essendo di fatto un attaccante. Qualunque sia il modulo utilizzato, si cercherà di valorizzarlo il più possibile. Juric lo ha sempre elogiato come professionista e uomo, prima che come calciatore. La cultura del lavoro non gli manca di certo.