Nikola Vlasic ha rimediato un infortunio muscolare durante la sua avventura agli Europei lascerà il ritiro della Nazionale

Come comunicato dalla Croazia sui propri account social, Nikola Vlasic è rimasto vittima di un infortunio muscolare. Europei finiti per il trequartista, che lascerà il ritiro della Nazionale. “Sono estremamente dispiaciuto che questo nuovo infortunio mi impedisca di aiutare la squadra. Ho fatto tutto il possibile per farmi trovare pronto e ringrazio l’allenatore e lo staff tecnico per l’opportunità. Credo in questo squadra e sono sicuro che ci riusciranno: sarò il loro più grande tifoso!”, ha detto il trequartista granata dopo la brutta notizia. Alle parole del giocatore sono seguite quelle del suo allenatore Dalic: “Nikola ha investito moltissimo per aiutare la squadra a EURO 2024 ed è parte integrante della squadra. Purtroppo si è verificato questo secondo infortunio e posso solo ringraziarlo per tutto quello che ha fatto qui”.