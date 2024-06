Il giovane Dellavalle ha concluso il suo ultimo anno in Primavera e dovrà convincere il nuovo allenatore per non partire

Protagonista assoluto in Primavera in compagnia di Aaron Ciammaglichella, Alessandro Dellavalle ha da poco concluso il suo ultimo anno con la squadra giovanile. L’attaccante ha affidato ai social il saluto ai suoi compagni di squadra: “Fiero di essere stato il vostro capitano, siete stati una famiglia. Spero di incontrarvi di nuovo sui campi. Vi voglio bene”. Ora però per il classe 2004 arriverà il difficile. Le strade sono due: permanenza o cessione, magari in prestito. Per restare al Toro Dellavalle dovrà necessariamente convincere il nuovo allenatore a puntare sulle sue qualità. Il ritiro estivo sarà il palcoscenico ideale per l’ex Primavera, che dovrà dare il massimo per guadagnarsi la permanenza in prima squadra.

I numeri di Dellavalle

L’ultima di Dellavalle con la Primavera è stata una stagione ad altissimi livelli. Per il classe 2004 9 gol e 4 assist in 30 presenze a disposizione di Scurto. Con Ciammaglichella si è laureato capocannoniere del Toro e come se non bastasse è arrivato anche l’esordio in Serie A. Al Bentegodi di Verona Juric ha provato il tutto e per tutto per recuperare una partita che sembrava compromessa, gettando nella mischia il giovane granata. Un quarto d’ora per lui tra i grandi, in una gara poi ribaltata dagli uomini del croato, in cui ha mostrato grande spirito di iniziativa e di sacrificio. Ora dovrà guadagnarsi la possibilità di rivivere queste emozioni, a disposizione del nuovo allenatore che guiderà la squadra nel prossimo campionato. In ritiro i riflettori saranno sicuramente puntati su di lui. In caso Vanoli dovesse dare l’ok allora per Dellavalle si aprirebbero definitivamente le porte della prima squadra, altrimenti sarà cessione. L’estate ci dirà quale sarà il suo futuro.