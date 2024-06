Nikola Vlasic si è fermato durante gli Europei di Germania: ora il suo infortunio potrebbe condizionare la preparazione

Momento complicato per Nikola Vlasic, che durante l’avventura in Germania con la sua Croazia è rimasto vittima di un infortunio muscolare. “Sono estremamente dispiaciuto che questo nuovo infortunio mi impedisca di aiutare la squadra. Ho fatto tutto il possibile per farmi trovare pronto e ringrazio l’allenatore e lo staff tecnico per l’opportunità”, ha detto il trequartista in procinto di lasciare il ritiro. Per l’ex West Ham arriva un altro stop proprio sul più bello, dopo il recupero lampo dalla lesione di alto grado del tendine dell’adduttore lungo di destra. Sarà dunque costretto a terminare in anticipo l’Europeo e a fare ritorno a Torino.

L’infortunio può influire sulla preparazione

In attesa di scoprire l’esatta entità dell’infortunio di Vlasic, in casa Torino c’è grande preoccupazione per le condizioni del trequartista. Lo stop arriva infatti in un momento delicato, a poche settimane dall’inizio del ritiro. Ritiro che dovrebbe partire il 14 luglio, con partenza dalla Val Rendena per il 28 dello stesso mese. La speranza del club è che l’infortunio possa essere di poco rilievo, ma in ogni caso Vlasic sarà costretto a stare fermo per un po’. E questo influirà senza dubbio sulla preparazione del croato, che dovrà adattarsi alle nuove sessioni di allenamento di Paolo Vanoli. L’ultima stagione dell’ex West Ham non è stata poi così brillante e se l’obbiettivo di Vlasic è quello di invertire la rotta di sicuro questo stop complicherà i piani. Non resta che attendere l’esito degli esami strumentali, per poi avere un quadro più chiaro della situazione.