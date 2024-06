Adam Masina è stato riscattato dal Torino: dopo un periodo buio nella sua carriera, in granata si è rilanciato e vuole continuare così

In una stagione così così del Torino, ci sono state anche delle note liete. Una di queste, porta il nome di Adam Masina. Arrivato nel mercato di gennaio, si è imposto come titolare sorprendendo tutti ed è stato riscattato dall’Udinese. Era infatti arrivato in prestito con diritto di riscatto, ma adesso ha firmato con il Toro fino al 2026. Al centro del progetto granata, con Vanoli ha l’occasione giusta per tornare al top. Di piede mancino, nasce come esterno a tutta fascia ma Juric ha preferito farlo giocare in difesa a 3, come braccetto sinistro. Rodriguez, il capitano, lascerà a fine stagione. Masina ha l’esperienza e le caratteristiche giuste per essere il suo sostituto. Oltre che a livello tecnico e tattico, ha capito subito mentalmente cos’è il Toro.

Il periodo buio è passato

Nella stagione 2022/2023, Masina si era rotto il crociato. Quest’anno, alla 10^ giornata, era tornato a disposizione. Su 13 partite però, ne ha giocate solo 4. Solo 1 da titolare. Per lui, che in passato aveva vestito le maglie di Bologna e Watford, era arrivato il momento di cambiare. Il Torino ha fatto un affare a prenderlo e a riscattarlo per 1 milione di euro. Si tratta infatti di un professionista esemplare, che può essere ancora protagonista nel Toro. Il periodo buio è ormai passato per lui.

L’avventura al Toro

Quando è arrivato al Toro, mancavano 17 partite al termine della Serie A. Lui ne ha giocate 16, di cui 10 da titolare. Solo in Torino-Frosinone 0-0 è rimasto in panchina. Poi altre 6 presenze da subentrato. Per lui tante prestazioni positive. Un leader dentro e fuori dal campo. Juric su di lui aveva detto: “Masina? Una scoperta totale. Ha fatto 40 minuti in 6 mesi a Udine e viene qui a farne tre di fila, a livelli importanti. A livello umano è un top player“.