Euro 2024, Croazia-Italia alle ore 21: gli Azzurri di Buongiorno e Bellanova si giocano l’accesso agli ottavi di finale

Ultima giornata della fase a gironi di Euro 2024 in Germania. Stasera, alle ore 21:00, si giocano 2 partite del girone B. Una è Albania-Spagna, mentre l’altra è Croazia-Italia. Buongiorno e Bellanova si giocano l’accesso agli ottavi di finale. Si gioca alla Red Bull Arena di Lipsia. Buongiorno si candida per sostituire Calafiori in difesa. Bellanova invece scalpita per esordire. Entrambi i granata non hanno ancora debuttato. Gli Azzurri di Spalletti si giocano tutto stasera.

La classifica

Spagna che si è già qualificata ed è prima a 6 punti. Segue l’Italia con 3. Infine ci sono Croazia ed Albania con 1 punto. Tutto è ancora aperto e possibile. All’Italia per passare basta un pareggio.