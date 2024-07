Perr Schuurs è volato a Londra per sottoporsi a un nuovo controllo dopo il grave infortunio subito al ginocchio

Torino in ansia per Perr Schuurs. Il difensore granata è volato a Londra per sottoporsi a un ulteriore controllo medico dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato contro l’Inter. Dallo scorso ottobre l’olandese non è ancora riuscito a recuperare e l’infortunio non sembra ancora superato del tutto. Il ginocchio gli dà ancora problemi e il difensore, in accordo con la società, ha deciso di recarsi da uno specialista nella capitale britannica. Ora si attende l’esito del controllo, per cercare di definire un quadro più preciso sui tempi di recupero.

Schuurs, un calvario di nove mesi

Nonostante l’intervento Schuurs ha riscontrato nuove problematiche che stanno influenzando la funzionalità dell’articolazione operata. Il nuovo allenatore Paolo Vanoli, nel frattempo, aveva concesso ulteriori giorni di vacanza al giocatore, che al rientro agli allenamenti ha capito che la sua condizione fisica non era migliorata come sperato. L’olandese è fuori dal 21 ottobre scorso, un lasso di tempo davvero lungo. Basti pensare che per infortuni di questo tipo i tempi di recupero sono stimati intorno ai sei o sette mesi. Ebbene di mesi ne sono passati nove e il ginocchio non è ancora guarito.

Continua la ricerca al difensore centrale per Vagnati

Intanto Davide Vagnati sta lavorando all’acquisto di un altro difensore centrale. I profili più caldi sono quelli di Erlic e di Hajdari. Per il primo si tratta di aspettare il Sassuolo, che vorrebbe prima assicurarsi di prendere un sostituto. Poi i neroverdi dovrebbero dare il via libera all’operazione. Più difficile l’affare Hajdari. Il difensore del Lugano sembrava vicino a vestire la maglia granata, ma l’inserimento di altre squadre ha complicato il tutto. Ora il giocatore, che prima aveva smesso di giocare per questioni relative al calciomercato, è anche tornato a disposizione del suo allenatore.