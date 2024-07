Calciomercato Torino / Il futuro di Alessandro Dellavalle è in bilico: il difensore vorrebbe rimanere, ma ha diverse richieste

Il calciomercato del Torino prosegue, tra colpi in entrata e cessioni importanti. Finora sono arrivati Ché Adams, Coco e Paleari, ma come detto da Cairo bisogna aspettarsi altri innesti, soprattutto in difesa. Le partenze di Djidji, Buongiorno, Rodriguez e Lovato oltre che il problema legato al recupero di Schuurs impongono di fare altri due acquisti, e inoltre bloccano anche le uscite. In questo senso Alessandro Dellavalle, che è richiesto da alcuni club, potrebbe rimanere in granata, almeno fin quando non arrivano nuovi giocatori.

Richieste per Dellavalle

Il difensore classe 2004 si è messo in mostra nella scorsa stagione con la maglia della Primavera. Capitano dotato di tanta leadership e di grande tecnica, Dellavalle ha stupito anche Vanoli nelle prime settimane di preparazione estiva – ma non solo. Il 20enne ha attirato su di sé l’attenzione del Pisa e dell’Yverdon, società svizzera, che lo hanno chiesto in prestito. Difficile però che Dellavalle possa partire, soprattutto in questo momento. I centrali disponibili si contano sulle dita di una mano, e il Toro ha assolutamente bisogno di aggiungerne di nuovi più che di perderne. Inoltre, come detto Dellavalle si è messo in mostra davanti al nuovo allenatore nei primi test, e potrebbe essere promosso definitivamente se dovesse dare continuità alle buone prestazioni viste fin qui anche nelle prossime amichevoli.

Il punto sulla difesa

I difensori attualmente in grado di giocare in casa Torino sono solamente Masina, Coco, Sazonov, Dellavalle e l’adattato Vojvoda. Pochi, soprattutto per una difesa a 3. Per questo motivo Vagnati sta seguendo da vicino due calciatori come Erlic e Hajdari. Per il primo si aspetta solo la decisione definitiva del Sassuolo, che prima di cedere il croato vuole finalizzare l’acquisto di Odenthal; per lo svizzero, invece, c’è un’importante concorrenza di altri club.