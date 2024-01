Il difensore protagonista in negativo della partita di ieri contro il Genoa: ha perso il pallone dell’1-1 e ha causato il rigore dell’1-2

Se Matteo Lovato voleva lasciare un bel ricordo di sé ai tifosi della Salernitana, in quella che potrebbe essere stata la sua ultima partita con la formazione campana, non l’ha fatto. Il centrale, fortemente corteggiato dal Torino, contro il Genoa è stato un protagonista in negativo dell’incontro: prima ha perso il pallone nell’azione che pochi istanti dopo ha portato al gol del momento 1-1 di Retegui, poi con un fallo di mano in area ha causato il rigore che Gudmundsson ha trasformato nel gol dell’1-2 che ha permesso alla squadra di Alberto Gilardino di vincere la partita.

Lovato-Salernitana: stagioni sotto le aspettative

Certo le qualità di un calciatore non possono essere valutate in base a una singola partita, ma a Salerno Lovato non è riuscito a confermarsi sui livelli visti a Verona (con Ivan Juric in panchina) e a Cagliari (con Walter Mazzarri): tra i motivi anche della mancata esplosione del difensore padovano e del periodo negativo vissuto nella squadra campana ci sono anche le difficoltà che ha riscontrato nel giocare come braccetto di difesa anziché come centrale della linea a tre, alcuni meccanismi non ancora assimilati con la difesa a quattro ma anche le grandi difficoltà riscontrate dalla Salernitana in questa stagione, come l’ultimo posto in classifica dimostra.

Calciomercato Torino: l’arrivo di Lovato dipende dalla partenza di Zima

Il Torino continua a tenerlo sotto osservazione pronto ad affondare l’assalto decisivo nel caso in cui David Zima dovesse essere ceduto (è corteggiato in Germania dall’Amburgo e dell’Herta Berlino, due squadre che militano nella Budensliga 2, la Serie B tedesca). Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità su entrambe le operazioni.