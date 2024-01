Calciomercato Torino / Può arrivare solo in estate ma Vagnati intanto ha visionato dal vivo l’esterno

La sessione di mercato è aperta e si muove anche il Toro. Davide Vagnati, direttore dell’area tecnica del Torino, è volato in Olanda questo weekend. Per lui un appuntamento di mercato con l’Ajax. Nel mirino, non solo Borna Sosa, ma anche Owen Wijndal. Si tratta di due operazioni in prospettiva: come Sosa, anche Wijndal infatti, ha già vestito due maglie in questa stagione, prima quella dell’Ajax e poi quella dell’Anversa. Vagnati ha prima parlato con l’Ajax (proprietario del cartellino), poi è andato a vedere la partita Anversa-Charleroi. Wijndal gioca in prestito nell’Anversa, in Belgio, e ha pure segnato al minuto numero 65, contribuendo al 4-1 finale.

Un terzino dal piede mancino

Owen Wijndal, potrebbe essere il profilo adatto per questo Toro. Classe 1999, l’Ajax lo ha pagato nel 2022 ben 10 milioni di euro dall’AZ Alkmaar. Nell’estate del 2023, sul finire del mercato, è passato in prestito all’Anversa. Si tratta di un prestito secco. Di piede mancino e alto 1,76 m, può giocare sia come terzino sinistro che come esterno a tutta fascia. Per lui in campionato, finora, 11 partite e 1 gol. Gol siglato proprio sotto gli occhi di Vagnati. Ha anche giocato 6 partite in Champions League.

Un colpo per il futuro

Non si può giocare, nella stessa stagione, in tre squadre diverse. Se il Toro affondasse il colpo per Wijndal, il giocatore arriverebbe in estate. Il prossimo anno però, la panchina è un’incognita. Ci sarà ancora Ivan Juric? Il croato, come da lui stesso dichiarato, vorrebbe adesso un esterno di piede mancino. Per puntare all’Europa, per alzare la qualità, servirebbe ora. Mentre Juric riflette sul suo di futuro, Wijndal può essere un colpo in prospettiva.